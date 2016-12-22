代码库部分
指标

ColorBearsGap_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
854
(16)
colorbearsgap.mq5 (7.85 KB) 预览
colorbearsgap_htf.mq5 (9.6 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 ColorBearsGap 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 ColorBearsGap.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 指标 ColorBearsGap_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14713

