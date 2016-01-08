コードベースセクション
VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

インディケータ VKW_Bands_Modify_Stochasticは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータColorMETRO_Stochastic.mq5とVKW_Bands_Modify_Stochastic.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF

