VKW_Bands_Modify_Stochastic - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の制作者：
Alksnis Gatis
オシレーターColorMETRO_Stochasticを使って、指値注文を設定すべき時を判別するためのインディケータです。太いピンク色とサラダ色のラインがチャンネルの境界線を定義します。インディケータColorMETRO_Stochasticの暗藍色の高速ラインがこのチャンネルの境界線を越え、再びその中に戻ってくる時が、指値注文を設定する最も適した瞬間です。
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化』記事内にあります。
インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータColorMETRO_Stochastic.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
図1. インディケータ VKW_Bands_Modify_Stochastic
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14510
インディケータColorMETRO_WPRの雲の色の変化のアルゴリズムを使うシグナルインディケータです。ColorMETRO_WPR_HTF
インディケータ ColorMETRO_WPRは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
インディケータ VKW_Bands_Modify_Stochasticは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。METRO_Stochastic_Sign
インディケータColorMETRO_Stochasticの雲の色の変化のアルゴリズムを使ったシグナルインディケータです。