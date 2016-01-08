コードベースセクション
METRO_DeMarker - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
788
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
テクニカルインディケータDeMarkerに基づき、自身の値を表示するオシレータータイプのインディケータです。インディケータDeMarker自身は紫色で表示され、雲の色はトレンドの傾向によって変化します。青い雲の色は、買いのシグナル、赤い色は売りのシグナルです。

図1. インディケータ METRO_DeMarker

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14436

