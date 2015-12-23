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Индикаторы

VKW_Bands_Modify_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1993
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Alksnis Gatis

Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_Stochastic. Толстые розовая и салатовая линии определяют границы канала. В моменты, когда сизая быстрая линия индикатора ColorMETRO_Stochastic, выйдя за границы этого канала, опять возвращается внутрь него, самое подходящее время для размещения отложенных ордеров.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorMETRO_Stochastic.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_Stochastic

Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_Stochastic

METRO_WPR_Sign METRO_WPR_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_WPR.

Exp_ColorMETRO_WPR Exp_ColorMETRO_WPR

Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_WPR.

VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF

Индикатор VKW_Bands_Modify_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

METRO_Stochastic_Sign METRO_Stochastic_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_Stochastic.