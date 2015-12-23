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VKW_Bands_Modify_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Alksnis Gatis
Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_Stochastic. Толстые розовая и салатовая линии определяют границы канала. В моменты, когда сизая быстрая линия индикатора ColorMETRO_Stochastic, выйдя за границы этого канала, опять возвращается внутрь него, самое подходящее время для размещения отложенных ордеров.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorMETRO_Stochastic.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_Stochastic
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_WPR.Exp_ColorMETRO_WPR
Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_WPR.
Индикатор VKW_Bands_Modify_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.METRO_Stochastic_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_Stochastic.