無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
METRO_WPR_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 811
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータColorMETRO_WPRの雲の色の変化のアルゴリズムを使うシグナルインディケータです。
図1. インディケータ METRO_WPR_Sign
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14497
ColorMETRO_WPR_HTF
インディケータ ColorMETRO_WPRは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。Exp_ColorMETRO_WPR
インディケータColorMETRO_WPRを使用した取引システムです。
VKW_Bands_Modify_Stochastic
オシレーターColorMETRO_Stochasticを使って、指値注文を設定すべき時を判別するためのインディケータです。VKW_Bands_Modify_Stochastic_HTF
インディケータ VKW_Bands_Modify_Stochasticは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。