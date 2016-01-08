コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

METRO_WPR_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
811
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータColorMETRO_WPRの雲の色の変化のアルゴリズムを使うシグナルインディケータです。

図1. インディケータ METRO_WPR_Sign

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14497

