Der echte Autor:

Alksnis Gatis

Der Indikator für die Definition der Zeit-Momente, in denen die Pending-Orders mit der Verwendung des Oszillators ColorMETRO_Stochastic gesetzt werden sollen. Die dicken rose und hellgrüne Linien bestimmen die Grenzen des Kanals. In den Momenten, wenn die graublaue schnelle Linie des Indikators ColorMETRO_Stochastic nach dem Verlassen dieser Grenze zurück im Bereich dieser Grenze kommt, ist es die passende Zeit, die Pending-Orders zu setzen.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators ColorMETRO_Stochastic.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator VKW_Bands_Modify_Stochastic