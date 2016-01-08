無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Digital_CCI_Woodies_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
インディケータ Digital_CCI_Woodiesは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータDigital_CCI_Woodies.mq5がある必要があります。
図1. インディケータ Digital_CCI_Woodies_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14491
Digital_CCI_Woodies
デジタルフィルターを使用したインディケータCCIです。Exp_iCCI_NR
インディケータiCCI_NRを使用した取引システムです。
Exp_Digital_CCI_Woodies
インディケータDigital_CCI_Woodiesを使用した取引システムです。Digital_CCI_Woodies_Sign
インディケータ Digital_CCI_Woodiesのラインの交差を使ったシグナルインディケータです。