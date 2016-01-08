私たちのファンページに参加してください
Exp_iCCI_NR - MetaTrader 5のためのエキスパート
インディケータiCCI_NRを使用した取引システムです。色の変化とともにサポートレベルとレジスタンスレベルのラインの突破が起こった場合に、バーが閉じるときにポジションメイクのシグナルが生成されます。ポジションクローズのシグナルはインディケータの中間線の突破時に生成されます。
生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータiCCI_NR.ex5 のコンパイルされたファイルがある必要があります。
ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。
下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。
図1. チャート上の取引例
2014年/GBPJPY/8時間足のテストの結果
図2. テスト結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14475
