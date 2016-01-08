コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_iCCI_NR - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
731
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
exp_icci_nr.mq5 (9.1 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
icci_nr.mq5 (9.96 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータiCCI_NRを使用した取引システムです。色の変化とともにサポートレベルとレジスタンスレベルのラインの突破が起こった場合に、バーが閉じるときにポジションメイクのシグナルが生成されます。ポジションクローズのシグナルはインディケータの中間線の突破時に生成されます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータiCCI_NR.ex5 のコンパイルされたファイルがある必要があります。

ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

図1. チャート上の取引例

図1. チャート上の取引例

2014年/GBPJPY/8時間足のテストの結果

図2. テスト結果のチャート

図2. テスト結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14475

iCCI_NRCandle iCCI_NRCandle

ローソクタイプのインディケータiCCI_NRです。

iCCI_NR_HTF iCCI_NR_HTF

インディケータ iCCI_NRは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

Digital_CCI_Woodies Digital_CCI_Woodies

デジタルフィルターを使用したインディケータCCIです。

Digital_CCI_Woodies_HTF Digital_CCI_Woodies_HTF

インディケータ Digital_CCI_Woodiesは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。