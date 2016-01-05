無料でロボットをダウンロードする方法を見る
いくつかの追加機能を備えた古典的な移動平均です。
- Custom Label：は、マウスのカーソルを合わせて、データウィンドウで識別しやすくするために移動平均に名前をつけることができます。
- Time frame：移動平均が計算するべき時間軸を選択してください。すると、インディケータは、もしそれが選択したものと同等あるいは少ない場合、あなたの現在の時間軸に適応します。
これは、20、50、100、200日の移動平均が必要なトレーダーにとって有用であり、このようにしてトレーダーは時間軸を変更することなくこれらを見ることができます。同様に、新しい期間が始まった時に、より簡単に識別する為に、期間の間に視覚的区別が追加されました。
20日間の移動平均指数の例。この例では、shiftキーと1を押すことで、日を閉じることができます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14470
