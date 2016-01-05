コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Moving Average Ex - MetaTrader 4のためのインディケータ

Alexandre Borela | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1301
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

いくつかの追加機能を備えた古典的な移動平均です。

  • Custom Label：は、マウスのカーソルを合わせて、データウィンドウで識別しやすくするために移動平均に名前をつけることができます。
  • Time frame：移動平均が計算するべき時間軸を選択してください。すると、インディケータは、もしそれが選択したものと同等あるいは少ない場合、あなたの現在の時間軸に適応します。

これは、20、50、100、200日の移動平均が必要なトレーダーにとって有用であり、このようにしてトレーダーは時間軸を変更することなくこれらを見ることができます。同様に、新しい期間が始まった時に、より簡単に識別する為に、期間の間に視覚的区別が追加されました。

 

20日間の移動平均指数の例。この例では、shiftキーと1を押すことで、日を閉じることができます。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14470

Sort Volume Sort Volume

価格変動に基づき、各通貨ペアのボリュームを算出します。

iStdDev - 標準偏差チャンネル iStdDev - 標準偏差チャンネル

チャート上に2つの標準偏差チャンネルを描画する簡単なインディケータです。

移動平均チャンネルの境界から跳ねをベースにしたエキスパートアドバイザ 移動平均チャンネルの境界から跳ねをベースにしたエキスパートアドバイザ

インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します。移動平均チャンネルの境界から価格が跳ね返った場合、移動平均に向かって注文を発します。

ティックチャート ティックチャート

価格のティックチャート／スプレッドティックチャート／ボリュームティックチャートティックデータを、ファイルに保存します。