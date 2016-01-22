正常移动均线, 拥有一些额外功能。

Custom Label: 允许您为 MA 设置一个名称, 当您的鼠标悬停其上时, 可以轻松地在数据窗口识别它。

Time frame: 您选择的用于 MA 计算的时间帧, 若当前时间帧小于或等于目标, 则指标适用您的当前时间帧。

对于查看 20, 50, 100 和 200 日线移动均线的交易者十分有用, 他们借助这种方式不必切换时间帧即可查看。另外, 在周期之间添加了缺口, 以便容易地识别新的时间段何时开始。

此处是一个 20 日指数移动均线的例子, 应用日线的收盘价以及偏移为 +1。