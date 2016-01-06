コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ティックチャート - MetaTrader 4のためのインディケータ

このインディケータは、価格のティックチャートやスプレッドティックチャート、またはボリュームティックチャートを表示します。

ティックデータを、エクセルやアクセスなどのプログラムで開けるファイルに保存できます。

入力パラメータ：

パラメータ:

様々なパラメータが追加されたチャート

組み合わせたチャート

