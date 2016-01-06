無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ティックチャート - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1285
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは、価格のティックチャートやスプレッドティックチャート、またはボリュームティックチャートを表示します。
ティックデータを、エクセルやアクセスなどのプログラムで開けるファイルに保存できます。
入力パラメータ：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12891
移動平均チャンネルの境界から跳ねをベースにしたエキスパートアドバイザ
インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します。移動平均チャンネルの境界から価格が跳ね返った場合、移動平均に向かって注文を発します。Moving Average Ex
いくつかの追加機能を備えた移動平均。
ネッティング
等間隔で指値注文を出しておきます。ID Lite Info MA
インディケータID Lite Info MAは、MA値(移動平均線の値)やMA値差分、または2本の差分を表示します。