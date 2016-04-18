und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Moving Average Ex - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1029
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Ein normaler gleitender Durchschnitt mit einigen zusätzlichen Eigenschaften.
- Custom Label: Gibt Ihnen die Möglichkeit einen Namen für diesen MA zu vergeben, um ihn ganz einfach innerhalb des Fensters wiederzufinden, wenn Sie den Mauszeiger über ihn bewegen.
- Time frame: Wählen Sie hier die Timeframe für die der MA berechnet werden soll und der Indikator wird ihn entsprechend ihrer aktuell gewählten Timeframe anpassen, sofern diese kleiner oder gleich dem der Ziel-Timeframe ist.
Dieses ist sehr hilfreich für Trader welche die 20, 50, 100 und 200 Tage gleitenden Durchschnitte sehen wollen. Hiermit kann man sie alle parallel sehen, ohne die Timeframe wechseln zu müssen Zwischen den Perioden wurde noch eine Lücke eingefügt damit man sie einfacher identifizieren kann.
Sie ist ein Beispiel von einem 20 Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt, angewendet auf Tagesschlusskurse mit Shift +1.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14470
