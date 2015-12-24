Классическая скользящая средняя с некоторыми дополнительными возможностями.

Custom Label: позволяет давать названия скользящим средним для упрощения их идентификации в окне данных и при наведении мыши.

позволяет давать названия скользящим средним для упрощения их идентификации в окне данных и при наведении мыши. Time frame: Выберите таймфрейм, в котором должна рассчитываться скользящая средняя, и индикатор будет подстраиваться к вашему текущему таймфрейму, если он меньше или равен выбранному.

Это может быть полезно для трейдеров, которым нужны скользящие средние для 20, 50, 100 и 200 дней, таким образом они могут видеть их без изменения таймфреймов. Также добавлено визуальное разделение между периодами, чтобы было удобнее отмечать, когда начался новый.

Пример экспоненциальной скользящей средней за 20 дней с возможностью закрыть день нажатием клавиш shift +1.