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Moving Average Ex - индикатор для MetaTrader 4
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Классическая скользящая средняя с некоторыми дополнительными возможностями.
- Custom Label: позволяет давать названия скользящим средним для упрощения их идентификации в окне данных и при наведении мыши.
- Time frame: Выберите таймфрейм, в котором должна рассчитываться скользящая средняя, и индикатор будет подстраиваться к вашему текущему таймфрейму, если он меньше или равен выбранному.
Это может быть полезно для трейдеров, которым нужны скользящие средние для 20, 50, 100 и 200 дней, таким образом они могут видеть их без изменения таймфреймов. Также добавлено визуальное разделение между периодами, чтобы было удобнее отмечать, когда начался новый.
Пример экспоненциальной скользящей средней за 20 дней с возможностью закрыть день нажатием клавиш shift +1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14470
Вычисляет объем для каждой валюты в паре на основании движения цены.iStdDev - Канал Стандартного Отклонения
Простой индикатор, показывающий два канала стандартного отклонения на графике.
Советник использует индикаторы AO и AC. Покупка и продажа производится при совпадении цвета индикаторов.FiboPivotCandleBar
Сводная комбинация из следующих индикаторов: Fibonacci, Pivot Point, ZigZag, MACD.