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Индикаторы

Moving Average Ex - индикатор для MetaTrader 4

Alexandre Borela
Alexandre Borela

Alexandre Borela

4.8 (235)
MQL5 Products: https://www.mql5.com/en/users/frankunique/seller
14 продуктов 2 кода 8 тем 329 комментариев
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(31)
Опубликован:
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Классическая скользящая средняя с некоторыми дополнительными возможностями.

  • Custom Label: позволяет давать названия скользящим средним для упрощения их идентификации в окне данных и при наведении мыши.
  • Time frame: Выберите таймфрейм, в котором должна рассчитываться скользящая средняя, и индикатор будет подстраиваться к вашему текущему таймфрейму, если он меньше или равен выбранному.

Это может быть полезно для трейдеров, которым нужны скользящие средние для 20, 50, 100 и 200 дней, таким образом они могут видеть их без изменения таймфреймов. Также добавлено визуальное разделение между периодами, чтобы было удобнее отмечать, когда начался новый.

 

Пример экспоненциальной скользящей средней за 20 дней с возможностью закрыть день нажатием клавиш shift +1.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14470

Sort Volume Sort Volume

Вычисляет объем для каждой валюты в паре на основании движения цены.

iStdDev - Канал Стандартного Отклонения iStdDev - Канал Стандартного Отклонения

Простой индикатор, показывающий два канала стандартного отклонения на графике.

Zonal Trading Zonal Trading

Советник использует индикаторы AO и AC. Покупка и продажа производится при совпадении цвета индикаторов.

FiboPivotCandleBar FiboPivotCandleBar

Сводная комбинация из следующих индикаторов: Fibonacci, Pivot Point, ZigZag, MACD.