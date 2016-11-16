



この指標は、マッチの傾きに基づいてトレンドの初めと終わりを決定するのに役立ちます。

これらは、自分自身の傾向を示す基本的な線であり、一緒に価格の傾向の進化を示しています。これは、継続する動向の強さを伝えるか、差し迫った変化のために私たちを準備してくれます。

それぞれのマッチは、バーの始値と次の終値の間の線です。これは短い時間枠（分/時間）での日中取引（スカルピング/スイング）に最適です。



