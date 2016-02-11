Индикатор позволяет определять начало и конец трендов, основываясь на наклоне "спичек".

Он представляет собой набор линий, каждая из которых демонстрирует определенный наклон. В совокупности они показывают развитие ценового тренда. Индикатор указывает нам, будет ли сильный тренд продолжаться, либо необходимо готовиться к скорой его смене.

Каждая "спичка" — это линия между ценой открытия одного бара и ценой закрытия следующего. Индикатор идеально подходит для внутридневной торговли (скальпинга или свинга) на малых таймфреймах (минутных, часовых).