CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RJT Matches - индикатор для MetaTrader 5

Rafael Jimenez Tocino | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2552
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор позволяет определять начало и конец трендов, основываясь на наклоне "спичек".

Он представляет собой набор линий, каждая из которых демонстрирует определенный наклон. В совокупности они показывают развитие ценового тренда. Индикатор указывает нам, будет ли сильный тренд продолжаться, либо необходимо готовиться к скорой его смене.

Каждая "спичка" — это линия между ценой открытия одного бара и ценой закрытия следующего. Индикатор идеально подходит для внутридневной торговли (скальпинга или свинга) на малых таймфреймах (минутных, часовых).

Индикатор RJT Matches, примененный к GOLD - 30М

Идеален для скальпинга и свинга на малых таймфреймах.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14428

TangoLineCloud_HTF TangoLineCloud_HTF

Индикатор TangoLineCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorMACD_HTF ColorMACD_HTF

Гистограмма MACD ColorMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

VWAP - Volume Weighted Average Price VWAP - Volume Weighted Average Price

Индикатор в течение дня вычисляет, где торгуется акция относительно своей средневзвешенной цены за день.

ManualTradeOnStrategyTester ManualTradeOnStrategyTester

Простой способ выставления ордеров вручную в Тестере Стратегий.