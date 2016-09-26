CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

RJT Matches - Indikator für den MetaTrader 5

Rafael Jimenez Tocino | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
798
Rating:
(34)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator hilft bei der Bestimmung von Anfangs- und Endpunkten von Trendbewegungen, basierend auf dem "inclination of the matches".

Der besteht aus Liniensätzen, von denen jede eine bestimmte Neigung darstellt. Zusammengenommen zeigen sie die Entwicklung der Preisentwicklung. Der Indikator zeigt uns, ob ein starker Trend weitergeht, oder Sie müssen auf seine Änderung vorbereiten.

Jeder "inclination of the matches" entspricht der Linie zwischen dem Eröffnungskurs einer Bar und dem Schlusskurs der nächsten. Dieser passt ideal für intraday Trading (scalping / swing) in kleinen Timeframes (minutes / hours).

Der Indikator RJT Matches, der zum GOLD - 30М angewendet ist

Es passt ideal für intraday Trading (scalping / swing) in kleinen Timeframes (minutes / hours).

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14428

VKW_Bands_Modify VKW_Bands_Modify

Der Indikator für die Definition der Zeit-Momente, in denen die Pending-Orders gesetzt werden sollen.

Exp_Loco Exp_Loco

Der Experte Exp_Loco wurde aufgrund der Signalen des Indikators Loco gebaut.

VKW_Bands_Modify_Candle VKW_Bands_Modify_Candle

Der Indikator VKW_Bands_Modify in einer Kerzen-Form.

ATR_3XMA_HTF ATR_3XMA_HTF

Der Indikator ATR_3XMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.