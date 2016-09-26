und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RJT Matches - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Indikator hilft bei der Bestimmung von Anfangs- und Endpunkten von Trendbewegungen, basierend auf dem "inclination of the matches".
Der besteht aus Liniensätzen, von denen jede eine bestimmte Neigung darstellt. Zusammengenommen zeigen sie die Entwicklung der Preisentwicklung. Der Indikator zeigt uns, ob ein starker Trend weitergeht, oder Sie müssen auf seine Änderung vorbereiten.
Jeder "inclination of the matches" entspricht der Linie zwischen dem Eröffnungskurs einer Bar und dem Schlusskurs der nächsten. Dieser passt ideal für intraday Trading (scalping / swing) in kleinen Timeframes (minutes / hours).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14428
