このJJRSXオシレータバリアントは5つのJJRSX指標に基づいて計算されます。

周期が異なる2つのJJRSX オシレータの違いに基づいたSchaff Trend Cycle指標

この指標は、マッチの傾きに基づいてトレンドの初めと終わりを決定するのに役立ちます。

VWAPは、主にアルゴリズムおよび制度トレーダーが日中のボリューム加重平均に相対して株がどこで取引されているかを評価するために使用される日中の計算です。