JMomentum_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

jmomentum.mq5 (7.18 KB) ビュー
jmomentum_htf.mq5 (10.37 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むJMomentum指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はJMomentum.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　JMomentum_HTF指標

