無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
JMomentum_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 797
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むJMomentum指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はJMomentum.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 JMomentum_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13843
ColorSchaffJJRSXTrendCycle
周期が異なる2つのJJRSX オシレータの違いに基づいたSchaff Trend Cycle指標ColorZerolagJJRSX
このJJRSXオシレータバリアントは5つのJJRSX指標に基づいて計算されます。
RJTのマッチ
この指標は、マッチの傾きに基づいてトレンドの初めと終わりを決定するのに役立ちます。VWAP - Volume Weighted Average Price(ボリューム加重平均価格)
VWAPは、主にアルゴリズムおよび制度トレーダーが日中のボリューム加重平均に相対して株がどこで取引されているかを評価するために使用される日中の計算です。