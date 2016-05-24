無料でロボットをダウンロードする方法を見る
METRO - MetaTrader 5のためのインディケータ
Nikolay Kositsin
967
アップデート済み:
実際の著者：
igorad
このオシレータは、RSI（Relative Strength Index、相対力指数）テクニカル指標を考慮し、その値を表示します。RSIインディケータはトレンドの方向に応じて、雲のオレンジ色の変化で表示されます。マゼンタ色が売りシグナル、青色が買いシグナルのために使用されます。
このインディケータは初めにMQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2007年10月18日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/604
