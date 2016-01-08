コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AtrRange_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
740
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータ AtrRangeは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータAtrRange.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ AtrRange_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14405

