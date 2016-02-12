実際の制作者：

TrendLaboratory

インディケータDotsは、2006年にTrendLaboratoryで開発されたインディケータをベースにしています。このインディケータは、チャート上に彩色の点を記入することで、現在のトレンド方向を表示します。青点は上昇トレンドを示し、赤点は下降トレンドを示します。

インディケータは、Metatraderの通常のインディケータを計算のために使用しないのに、指定された価格タイプ（始値・終値・高値・安値など）によって平均値を求めるためにiMA関数（移動平均）を呼び出して使います。計算が価格変化の角の余弦をベースにしています。トレーダーは幾つかの入力引数を変更できます。

入力パラメータ：

Length (初期値は10) — インディケータの期間。期間が長ければ長いほど、遅延が大きくなり、フォールスシグナルが少なくなる

(初期値は10) — インディケータの期間。期間が長ければ長いほど、遅延が大きくなり、フォールスシグナルが少なくなる AppliedPrice (初期値はPRICE_CLOSE) — 計算で使用される価格タイプ

(初期値はPRICE_CLOSE) — 計算で使用される価格タイプ Filter (初期値は0) — 表示で遅延せずに価格変化をフィルタする便利なパラメータ

(初期値は0) — 表示で遅延せずに価格変化をフィルタする便利なパラメータ Deviation (初期値は0) — 垂直方向シフト

(初期値は0) — 垂直方向シフト Shift (初期値は0) — 水平方向シフト

アドバイス：