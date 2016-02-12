コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Dots - MetaTrader 4のためのインディケータ

TrendLaboratory
発行者:
Vladimir Lyopa
ビュー:
1008
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

TrendLaboratory

インディケータDotsは、2006年にTrendLaboratoryで開発されたインディケータをベースにしています。このインディケータは、チャート上に彩色の点を記入することで、現在のトレンド方向を表示します。青点は上昇トレンドを示し、赤点は下降トレンドを示します。

インディケータは、Metatraderの通常のインディケータを計算のために使用しないのに、指定された価格タイプ（始値・終値・高値・安値など）によって平均値を求めるためにiMA関数（移動平均）を呼び出して使います。計算が価格変化の角の余弦をベースにしています。トレーダーは幾つかの入力引数を変更できます。

入力パラメータ：

  • Length (初期値は10) — インディケータの期間。期間が長ければ長いほど、遅延が大きくなり、フォールスシグナルが少なくなる
  • AppliedPrice (初期値はPRICE_CLOSE) — 計算で使用される価格タイプ
  • Filter (初期値は0) — 表示で遅延せずに価格変化をフィルタする便利なパラメータ
  • Deviation (初期値は0) — 垂直方向シフト
  • Shift (初期値は0) — 水平方向シフト

アドバイス：

  • 2つの同じ点を待って、トレンド方向にエントリーすることをおすすめします。残念ながら、失敗する可能性もあります。Filter引数として3を指定して1つの点を使用することもお役に立つ戦略と思います。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13179

WRB WRB

このインディケータは、値幅が広いバー（Wide Range Bars）、または値幅が広いロウソク足（Wide Range Bodies）を表示します。

Divergence Petr Divergence Petr

30つのオシレーターをベースにした発散インジケータです。

Easy Trend Visualizer Easy Trend Visualizer

簡単なトレンドビジュアライザです。

GainLossInfo GainLossInfo

チャート上に現在のローソク足の上昇・下降を表示します。