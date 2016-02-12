無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Dots - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 発行者:
- Vladimir Lyopa
- ビュー:
- 1008
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者：
TrendLaboratory
インディケータDotsは、2006年にTrendLaboratoryで開発されたインディケータをベースにしています。このインディケータは、チャート上に彩色の点を記入することで、現在のトレンド方向を表示します。青点は上昇トレンドを示し、赤点は下降トレンドを示します。
インディケータは、Metatraderの通常のインディケータを計算のために使用しないのに、指定された価格タイプ（始値・終値・高値・安値など）によって平均値を求めるためにiMA関数（移動平均）を呼び出して使います。計算が価格変化の角の余弦をベースにしています。トレーダーは幾つかの入力引数を変更できます。
入力パラメータ：
- Length (初期値は10) — インディケータの期間。期間が長ければ長いほど、遅延が大きくなり、フォールスシグナルが少なくなる
- AppliedPrice (初期値はPRICE_CLOSE) — 計算で使用される価格タイプ
- Filter (初期値は0) — 表示で遅延せずに価格変化をフィルタする便利なパラメータ
- Deviation (初期値は0) — 垂直方向シフト
- Shift (初期値は0) — 水平方向シフト
アドバイス：
- 2つの同じ点を待って、トレンド方向にエントリーすることをおすすめします。残念ながら、失敗する可能性もあります。Filter引数として3を指定して1つの点を使用することもお役に立つ戦略と思います。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13179
