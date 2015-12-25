コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

DotsSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
878
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
dotssign.mq5 (11.18 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者：

TrendLaboratory

インディケータDotsのトレンドアルゴリズムを使うシグナルインディケータです。

図1. インディケータ DotsSign

図1. インディケータ DotsSign

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14267

Dots_HTF Dots_HTF

インディケータ Dotsは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

Dots Dots

価格チャート上に直接配置されるトレンドインディケータです。

Super_TrendSign Super_TrendSign

インディケータSuper_Trendのトレンドアルゴリズムを使うシグナルインディケータです。

Exp_Super_Trend Exp_Super_Trend

インディケータSuper_Trendのシグナルをベースに構成された取引システムです。