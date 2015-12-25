無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DotsSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の制作者：
TrendLaboratory
インディケータDotsのトレンドアルゴリズムを使うシグナルインディケータです。
図1. インディケータ DotsSign
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14267
Super_TrendSign
インディケータSuper_Trendのトレンドアルゴリズムを使うシグナルインディケータです。Exp_Super_Trend
インディケータSuper_Trendのシグナルをベースに構成された取引システムです。