VininI_BB_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
vinini_bb.mq5 (9.58 KB) ビュー
vinini_bb_htf.mq5 (11.22 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

インディケータ VininI_BBは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータVininI_BB.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ VininI_BB_HTF

