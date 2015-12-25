コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Asymmetry_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
748
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータ Asymmetryは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータAsymmetry.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ Asymmetry_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14228

VininI_BB VininI_BB

ポジションを開くための安全なストップレベルを計算するのに役立つインディケータです。

JMACandleSign JMACandleSign

価格列のOpenとClose値をベースにした、JMAの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。

Exp_JMACandleSign Exp_JMACandleSign

インディケータJMACandleSignのシグナルをベースに構成された取引システムです。

VininI_BB_HTF VininI_BB_HTF

インディケータ VininI_BBは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。