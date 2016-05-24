瞬時トレンドラインは、移動平均を交差しながら売買シグナルを示します。

ストキャスティクRSIは、値が価格のシリーズからではなくRSIテクニカル指標値から計算された標準ストキャスティクスです。

IncGUIライブラリの新しいCCalendarInputBox制御要素は、日付および/または時間の入力のために設計されています。