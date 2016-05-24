無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CGオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1044
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Witold Wozniak
このインディケータは、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に触発されています。
売買シグナルが生成されます。インディケータを操作するための最も簡単な取引システムはストキャスティックスの操作と完全に同様です。
「Applying The Fisher Transform and Inverse Fisher Transform to Markets Analysis in MetaTrader 5（MetaTrader 5での市場へのフィッシャー変換と逆フィッシャーの使用）」稿もご覧ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/540
