Bounce Strength Indicator - MetaTrader 4のためのインディケータ
Bounce Strength Indicator（BSI）は、ワイコフ法を用いて跳ね返りの強さを表示します。
上昇の値動きの後で、価格がクリアサポートレベルを持つレンジ相場へ行きます。価格がサポートレベルに近づけると、チャートにおける事件を追うことが必要となります。サポートレベルの近くに取引ボリュームの大波、いわゆる「飛び板」は、レンジのブレイクアウトと上昇トレンド継続を明らかに示します。
跳ね返りの強さはどうやって測るのでしょうか?
安値からの跳ね返り:
(close - low ) * ( ceiling - low ) / range spread
高値からの跳ね返り:
(high - close) * ( high - floor ) / range spread
測り方は下記の通りです。:
- 低いポジションの増加率が高ければ高いほど、買い圧力が強くなります。
- 高いポジションの減少率が大きければ大きいほど、売り圧力が強くなります。
インディケータの表示:
アイデアは簡単なんですが、そのおかげで跳ね返りの強さを判断するツールを作成しました。レンジ内でのみ機能します。
- 上のヒストグラムは、安値からの跳ね返りを表示します。
- 下のヒストグラムは、高値からの跳ね返りを表示します。
- 中央線は、上のヒストグラムと下のヒストグラムの平均差を表します。
