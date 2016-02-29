Bounce Strength Indicator（BSI）は、ワイコフ法を用いて跳ね返りの強さを表示します。

上昇の値動きの後で、価格がクリアサポートレベルを持つレンジ相場へ行きます。価格がサポートレベルに近づけると、チャートにおける事件を追うことが必要となります。サポートレベルの近くに取引ボリュームの大波、いわゆる「飛び板」は、レンジのブレイクアウトと上昇トレンド継続を明らかに示します。

跳ね返りの強さはどうやって測るのでしょうか?

安値からの跳ね返り:

(close - low ) * ( ceiling - low ) / range spread

高値からの跳ね返り:

(high - close) * ( high - floor ) / range spread

測り方は下記の通りです。:

低いポジションの増加率が高ければ高いほど、買い圧力が強くなります。



高いポジションの減少率が大きければ大きいほど、売り圧力が強くなります。



アイデアは簡単なんですが、そのおかげで跳ね返りの強さを判断するツールを作成しました。レンジ内でのみ機能します。