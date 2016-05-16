コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Karacatica - MetaTrader 5のためのインディケータ

Р”РјРёС‚СЂРёР№ | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1135
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者

Dmitry

インディケータが市場参入信号を生成して、チャート上の色の矢印として示します。シグナルはADXインディケータに基づきます。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年12月12日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

Karacatica

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/416

BrainTrend2インディケータに基づいた取引シグナルモジュール BrainTrend2インディケータに基づいた取引シグナルモジュール

A Lime candle of BrainTrend2インディケータの石灰色のローソク足はロングポジション、マジェンタのローソク足はショートポジションを開けるシグナルです。

Arrows&amp;Curves Arrows&amp;Curves

Arrows&Curvesはポジションのオープンと決済のシグナルを表示します。

PriceChannel_Stop PriceChannel_Stop

このインディケータは、市場参入シグナルを生成し、ストップロス注文の位置のラインを描きます。

ユニバーサルデジタルフィルタ ユニバーサルデジタルフィルタ

このインディケータは、クライアント端末におけるデジタルフィルタ使用上の問題を解決します。