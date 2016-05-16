無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Karacatica - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1135
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者
Dmitry
インディケータが市場参入信号を生成して、チャート上の色の矢印として示します。シグナルはADXインディケータに基づきます。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年12月12日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/416
