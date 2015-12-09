無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Derivative_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 767
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータ Derivativeは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、derivative.mq5のインディケータがある必要があります。
画像1インディケータ Derivative_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13915
Karacatica_HTF_Signal
インディケータ Karacatica_HTF_Signalはトレンドの傾向、またはインディケータ Karacaticaからの取引の為のシグナルを出力します。Derivative
インディケータは価格のデリバティブの計算を行います。
Exp_derivative
エキスパートアドバイザ Exp_derivativeは、インディケータDerivativeのゼロライン突破をベースに構築されています。Bulls and Bears
スクリプトは、ローソク足のブル（買い気）とベア（売り気）の数を表示します。