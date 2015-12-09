コードベースセクション
インディケータ

Derivative_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
767
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータ Derivativeは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、derivative.mq5のインディケータがある必要があります。

画像1インディケータ Derivative_HTF

Karacatica_HTF_Signal Karacatica_HTF_Signal

インディケータ　Karacatica_HTF_Signalはトレンドの傾向、またはインディケータ　Karacaticaからの取引の為のシグナルを出力します。

Derivative Derivative

インディケータは価格のデリバティブの計算を行います。

Exp_derivative Exp_derivative

エキスパートアドバイザ Exp_derivativeは、インディケータDerivativeのゼロライン突破をベースに構築されています。

Bulls and Bears Bulls and Bears

スクリプトは、ローソク足のブル（買い気）とベア（売り気）の数を表示します。