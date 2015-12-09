コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_derivative - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
derivative.mq5 (14.97 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_derivative.mq5 (14.84 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
エキスパートアドバイザ Exp_derivativeは、インディケータDerivativeのゼロライン突破をベースに構築されています。下から上への、または上から下へのゼロライン突破が起こった場合に、バーが閉じる時に取引実行のシグナルが生成されます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータderivative.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

画像1チャート上の取引例

2014年/USDJPY/8時間足のテストの結果

画像2テスト結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13916

