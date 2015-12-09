私たちのファンページに参加してください
Exp_derivative - MetaTrader 5のためのエキスパート
エキスパートアドバイザ Exp_derivativeは、インディケータDerivativeのゼロライン突破をベースに構築されています。下から上への、または上から下へのゼロライン突破が起こった場合に、バーが閉じる時に取引実行のシグナルが生成されます。
生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータderivative.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。
下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。
画像1チャート上の取引例
2014年/USDJPY/8時間足のテストの結果
画像2テスト結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13916
インディケータ Derivativeは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。Karacatica_HTF_Signal
インディケータ Karacatica_HTF_Signalはトレンドの傾向、またはインディケータ Karacaticaからの取引の為のシグナルを出力します。
スクリプトは、ローソク足のブル（買い気）とベア（売り気）の数を表示します。KC_HTF
インディケータ KCは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。