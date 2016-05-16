無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
JCCX - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1073
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これは標準的なCommodity Channel Index（CCI）で、普通の平滑化の代わりにSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJurXクラスの助けを借りたウルトラリニア平滑化が使われます（このファイルは terminal_data_folder\MQL5\Include に配置されます）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
最終的なインディケータは、同じファイルのCMAクラスを使用して平滑化されました。標準的なCCIを使用したテクニカル分析のすべての一般的な要素は、このインディケータを適用することができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/435
JJurX
超線形およびJMAの平滑化を持った低速の適応トレンドライン。3D_Oscilator
このインディケータは、RSIとCCIインディケータに基づいて市場参入とエグジットシグナルを生成します。