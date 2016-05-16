コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

JCCX - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1073
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
jtjx.mq5 (7.54 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

これは標準的なCommodity Channel Index（CCI）で、普通の平滑化の代わりにSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJurXクラスの助けを借りたウルトラリニア平滑化が使われます（このファイルは terminal_data_folder\MQL5\Include に配置されます）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

最終的なインディケータは、同じファイルのCMAクラスを使用して平滑化されました。標準的なCCIを使用したテクニカル分析のすべての一般的な要素は、このインディケータを適用することができます。

JCCXインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/435

