Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle - MetaTrader 5EA

\MQL5\Experts\
exp_colorschaffjjrsxtrendcycle.mq5 (7.47 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
colorschaffjjrsxtrendcycle.mq5 (11.56 KB) 预览
jjrsx.mq5 (7.41 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这款 Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle EA 基于 ColorSchaffJJRSXTrendCycle 振荡器相对于超买和超卖级别的位置变化。在柱线收盘时，如果突破零轴，产生执行交易的信号。

放置 JJRSX.ex5 和 ColorSchaffJJRSXTrendCycle.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例.1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 GBPJPY H4:

图例.2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13850

