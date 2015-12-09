無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 887
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータ ColorSchaffJJRSXTrendCycleは、入力パラメータの時間軸を変更することができます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータJJRSX.mq5とColorSchaffJJRSXTrendCycle.mq5が存在している必要があります。
画像1インディケータ ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13848
リアルタイムでの最適化の可視化
リアルタイムでの最適化結果の可視化の実例の紹介(資産曲線とEAの統計的パラメータ)。MACD Sample
MACD のサンプルEAは、MACDのメインとシグナルのクロスでトレードします。このEAは、EA開発におけるオブジェクト指向の一例です。
ColorZerolagJJRSX_HTF
インディケータ ColorZerolagJJRSXは、入力パラメータの中のインディケータの時間軸を変更することができます。Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle
エキスパートアドバイザ Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycleは、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルに対して、オシレータ― ColorSchaffJJRSXTrendCycleの状態の変化をベースに構築されています。