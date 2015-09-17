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ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorSchaffJJRSXTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов JJRSX.mq5 и ColorSchaffJJRSXTrendCycle.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF
Индикатор ColorZerolagJJRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.JMomentum_HTF
Индикатор JMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Эксперт Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffJJRSXTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.Exp_ColorZerolagJJRSX
Эксперт Exp_ColorZerolagJJRSX со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagJJRSX.