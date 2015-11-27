MetaTrader 5 のストラテジーテスターでは、各テスト過程で、トレード手法の統計的なパラメータを取得することが可能です。

統計的パラメータは、TesterStatistics()で取得できます。これはOnTester() と OnDeinit() の内部で呼び出します。

最適化結果付きの関数のイントロダクションで(FrameFirst()、 FrameFilter(), FrameNext()、 FrameInputs() 、 FrameAdd()), 利用者は可視化された最適化を実行することができます。必要なデータは、EAの最適化中もしくは数学的な問題を解いている間、正しく処理され表示されます。

最適化の間、記事"Visualize a Strategy in the MetaTrader 5 Tester"に記述されている、EAのテスト結果の可視化の具体例の詳細を考察しましょう。





1. 最適化中における資産の可視化



1.1. ファイルのダウンロード



Moving Averages_With_Frames.mq5 を terminal_data_folder\MQL5\Expertsにコピーします。

FrameGenerator.mqh - 最適化結果の表示のクラスCFrameGenerator;

SpecialChart.mqh - いくつかの資産曲線の描写のクラスCSpecialChart ;

SimpleTable.mqh - CSimpleTable は、２つの列のシンプルな表;

ColorProgressBar.mqh - CСolorProgressBar は２色のバー

下記のファイルをEAの実行に使います:

上記を terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします。

コードベースプログラムはMetaTrader 5経由で自動的にダウンロード可能です ("Toolbox" ウィンドウのコードベースタブ)。 実行するには "Download"を選択してください。全コードは指定のフォルダにダウンロードされます。





図1. MetaTrader 5 経由のコードベースプログラムのダウンロード







1.2. EAのテスト



Moving Averages_With_Frames.mq5 をストラテジーテスターで実行します。

テスト設定:





図2. Moving Averages_With_Frames.mq5 テスト設定

最適化設定:





図3. Moving Averages_With_Frames.mq5 テスト設定





最適化の間、EAは資産推移と最適化パスの統計的データを表示します:





図4. Moving Averages_With_Frames.mq5 の最適化

最適化プロセス:













1.3. EA のオペレーション原理

Moving Averages_With_Frames.mq5 のEAは、MetaTrader 5の標準パックにあるMoving Average.mq5(MQL5\Experts\Examples\Moving Average)に基づいて生成されます。

#include <FrameGenerator.mqh> CFrameGenerator fg; double OnTester() { double TesterCritetia= MathAbs ( TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO )* TesterStatistics ( STAT_PROFIT )); TesterCritetia= TesterStatistics ( STAT_PROFIT )> 0 ?TesterCritetia:(-TesterCritetia); fg.OnTester(TesterCritetia); return (TesterCritetia); } void OnTesterInit() { fg.OnTesterInit( 3 ); } void OnTesterPass() { fg.OnTesterPass(); } void OnTesterDeinit() { fg.OnTesterDeinit(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { fg. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam, 100 ); }

下記コードが、結果の可視化に追加されます:

このコードはどのEAにも同様に利用できます。



CFrameGenerator は最適化結果で使います。このクラスには、ストラテジーテスターのイベントを扱うメソッドがあります。 (OnTester()、 OnTesterInit()、 OnTesterPass()、 OnTesterDeinit()) とチャートイベント用のメソッド(OnChartEvent())。 使用するグラフィックオブジェクトは CFrameGenerator の OnTesterInit() で準備されます。



CFrameGenerator の OnTester() は、各テストパスの後、呼び出されます。このメソッドは、トレード結果に基づいた資産曲線を計算します。資産曲線チャートは１次元配列です。その長さは実行取引の数に依存しています。



そして、TesterStatistics() を、統計的データのリクエストに使います。 (純利益、プロフィットファクター、リカバリーファクター、トレード階数、取引数、最大ドローダウン比率、カスタム最適化基準値) そしてフレーム(今回はテストパスデータ)が生成されます。これはFrameAdd()でターミナルに送られます。

フレームは受け取り、CFrameGenerator の OnTesterPass()で処理します。FrameNext()で、フレーム読み込み処理が実行されます。そのフレームが生成された、EAのパラメータのリクエストは、FrameInputs()を使って実行されます。

データを取得した後、CSimpleTable、CColorProgressBar 、 CSpecialChartで表示され、更新されます。

もう一つの実行中の最適化パスが終わった後、テストエージェントでOnTester() ハンドル関数が実行されます。複雑な数学的計算を実行する能力があるネットワークMQL5 Cloud Networkを使うことができます。このためには、計算部分を OnTester イベントハンドラにします。

数学的計算を加速させる最適化の利用例(Weierstrass functionの連続ウェーブレットの形成)は、 "Managing optimization processes in real time and transferring massive data from the agents to MetaTrader 5"にあります。



2. CSimpleTable、 CColorProgressBar、 CSpecialChart クラスの活用例

添付の Test_SimpleTable.mq5 と Test_CSpecialChart.mq5 スクリプトには、CSimpleTable、 CColorProgressBar、 CSpecialChart の活用例があります。terminal_data_folder\MQL5\Scripts にコピーしてください。





図5. Test_SimpleTable.mq5 スクリプロ実行結果





図6. Test_CSpecialChart.mq5 スクリプト実行結果