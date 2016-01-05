スロープを伴う簡単なチャンネル　Max-Min

エキスパートアドバイザは、反対のシグナルの発生時にポジションを開きつつ、トレーダーによって設定されたサポート/レジスタンスラインから取引をします。

信号機のように色のついた移動平均をベースにしたトレンドストラテジーです。エキスパートアドバイザ作成の目的は、履歴でのストラテジーの検証と動作パラメータの選択です。