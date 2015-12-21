無料でロボットをダウンロードする方法を見る
PinBar - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータは、指定されたパラメータに従い、ピンバーをチャート上に記入します。
- 最大レンジ
- 最小レンジ
- ピンバーの『深度』（レンジからの％としての始値と終値の領域）
- 記入されるのは、日ごとの極値だけです。
インディケータ設定画面
"Only extremum = false"のチャート
"Only extremum = true"時のチャート
アドバイス：
- ピンパーは"Price Action"パターンなので、H1以上の時間軸を使用することが勧められます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13703
