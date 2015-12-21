コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

PinBar - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータは、指定されたパラメータに従い、ピンバーをチャート上に記入します。

  • 最大レンジ
  • 最小レンジ
  • ピンバーの『深度』（レンジからの％としての始値と終値の領域）
  • 記入されるのは、日ごとの極値だけです。

インディケータ設定画面

インディケータ設定画面


"Only extremum = false"のチャート

"Only extremum = false"のチャート


"Only extremum = true"時のチャート

"Only extremum = true"時のチャート

アドバイス：

  • ピンパーは"Price Action"パターンなので、H1以上の時間軸を使用することが勧められます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13703

