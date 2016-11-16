コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_EMA_Prediction - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
ema_prediction.mq5 (7.81 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
exp_ema_prediction.mq5 (7.72 KB) ビュー
Exp_EMA_Predictionエキスパートアドバイザー は EMA_Prediction セマフォシグナル指標によって生成されたシグナルに基づいています。

取引を実行するためのシグナルは、新しい色付きの指標の矢印が出現した場合にバーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたEMA_Prediction.ex5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャート上の取引例

H6での2014のGBPJPYのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13589

