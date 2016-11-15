MultiColorStepXCCXTrend_x10指標は、10の異なる時間枠でのColorStepXCCX指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

ColorStepXCCXTrend_x100指標は、10の異なる時間枠でのColorStepXCCXオシレータの値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。