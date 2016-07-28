und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorZerolagX10MA_StDev - Indikator für den MetaTrader 5
Der ColorZerolagX10MA Indikator mit zusätzlicher Trendstärkeanzeige durch farbige Punkte basierend auf dem Algorithmus der Standardabweichung.
Wenn die Standardabweichung des ColorZerolagX10MA Indikators zwischen den dK1 und dK2 Parameterwerten liegt, erscheint ein kleiner farbiger Punkt auf dem gleitenden Durchschnitt. Seine Farbe korrespondiert mit der aktuellen Trendrichtung.
input double dK1=1.5; // Quadratsumme Filterkoeeffizient 1 input double dK1=2.5; // Quadratsumme Filterkoeeffizient 2
Wenn die Standardabweichung größer wird als der dK2 Eingabeparameter, wächst die Punktgröße. Daher holen wir uns 3 Levels der Trendstärkeindikation.
- schwach - keine Punkte;
- mittel - kleine farbige Punkte;
- stark - große farbige Punkte.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1. Der ColorZerolagX10MA_StDev Indikator
Der Exp_ColorZerolagX10MA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des ColorZerolagX10MA Moving Average.ColorZerolagX10MA_HTF
Der ColorZerolagX10MA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der Indikator zeigt Gleitende Durchschnittswerte (MA), Differenzen zwischen den Werten und die Differenz zum MA.Exp_ColorJMomentum
Der Exp_ColorJMomentum Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des ColorJMomentum Oszillators.