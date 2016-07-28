Der ColorZerolagX10MA Indikator mit zusätzlicher Trendstärkeanzeige durch farbige Punkte basierend auf dem Algorithmus der Standardabweichung.

Wenn die Standardabweichung des ColorZerolagX10MA Indikators zwischen den dK1 und dK2 Parameterwerten liegt, erscheint ein kleiner farbiger Punkt auf dem gleitenden Durchschnitt. Seine Farbe korrespondiert mit der aktuellen Trendrichtung.

input double dK1= 1.5 ; input double dK1= 2.5 ;

Wenn die Standardabweichung größer wird als der dK2 Eingabeparameter, wächst die Punktgröße. Daher holen wir uns 3 Levels der Trendstärkeindikation.

schwach - keine Punkte; mittel - kleine farbige Punkte; stark - große farbige Punkte.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. Der ColorZerolagX10MA_StDev Indikator