ColorZerolagX10MA_StDev - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор ColorZerolagX10MA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Если стандартное отклонение индикатора ColorZerolagX10MA находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dk2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.
input double dK1=1.5; // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра input double dK2=2.5; // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра
Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dk2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы:
- слабый - нет цветных точек;
- средний - маленькие цветные точки;
- сильный - большие цветные точки.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorZerolagX10MA_StDev
Эксперт Exp_ColorZerolagX10MA построен на основе изменения направления движения скользящей средней ColorZerolagX10MA.ColorZerolagX10MA_HTF
Индикатор ColorZerolagX10MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Эксперт Exp_ColorJMomentum построен на основе изменения направления движения осциллятора ColorJMomentum.Exp_ColorJLaguerre
Эксперт Exp_ColorJLaguerre построен на основе изменения положения осциллятора ColorJLaguerre относительно уровней перекупленности и перепроданности.