Индикаторы

ColorZerolagX10MA_StDev - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
1647
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ColorZerolagX10MA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Если стандартное отклонение индикатора ColorZerolagX10MA находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dk2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.

input double dK1=1.5;  // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра
input double dK2=2.5;  // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра

Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dk2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы:

  1. слабый - нет цветных точек;
  2. средний - маленькие цветные точки;
  3. сильный - большие цветные точки.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorZerolagX10MA_StDev

