無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorZerolagX10MA_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 662
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorZerolagX10MA指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はColorZerolagX10MA.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 ColorZerolagX10MA_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13352
Gaps
以前の終値と現在の始値との価格差の指標ColorJMomentum_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJMomentum指標
Exp_ColorZerolagX10MA
Exp_ColorZerolagX10MAエキスパートアドバイザーはColorZerolagX10MA移動平均の方向の変化に基づいています。ColorZerolagX10MA_StDev
標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つColorZerolagX10MA指標