ColorZeroLAG_MA指標の方向の変化に基づいたエキスパートアドバイザーシグナルはバーが閉じるときに移動平均線の方向の変化があった場合に形成されます。

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたColorZeroLAG_MA.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定して ポジションを開くことを可能にすることにご注意ください。以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャート上の約定の例

H4での2014のUSDJPYのテスト結果：

図2 テスト結果チャート

