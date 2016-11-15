無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorZerolagStochs_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 709
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorZerolagStochs指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はColorZerolagStochs.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 ColorZerolagStochs_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13183
Dots (点)
この指標はメインチャート上に色付きのドットを配置することにより、現在のトレンド方向を示します。ColorZerolagRVI
このRVIオシレータのバリアントは4つの相対活力指数の指標に基づいて算出されます。
GainLossInfo
チャート上のすべてのローソク足の現在の利得と損失を示します。ColorZerolagRVI_HTF
The ColorZerolagRVI indicator with the timeframe selection option available in the input parameters.