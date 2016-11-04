コードベースセクション
Donchian_Fibo_Clouds_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む Donchian_Fibo_Clouds 指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はDonchian_Fibo_Clouds.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　Donchian_Fibo_Clouds_HTF指標

図1　Donchian_Fibo_Clouds_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13089

