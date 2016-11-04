無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Fx10Setup - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 750
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
palanka
複数のテクニカル指標のグループに基づいた簡単なトレンド指標。強い動向の始まりは、対応する色のバーで示されています。
図1 Fx10Setup指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13076
統計関数
時系列を記述する値の計算を可能にする統計関数のセットRainbow_Clouds_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRainbow_Clouds指標
Fx10Setup_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFx10Setup指標Donchian_Fibo_Clouds
雲として実装されたDonchian_Fibo指標