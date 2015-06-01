请观看如何免费下载自动交易
XCCX_StDev_Signal - MetaTrader 5脚本
真实作者:
olegok83
一款基于 XCCX_StDev 指标数值的信号量指标。
input Applied_Mode Mode=Mode_LevelsStDev_On; // 算法变种
依据 Mode 输入参数的数值, 指标使用五种之一的方法检测信号:
- 仅级别。当原始振荡器 XCCX 进入由 UpLevel 和 DnLevel 输入参数指定的超买或超卖区域时，本指标开始检测。
- 仅离散。本指标捕获离散超过 dK 输入参数判定的边界数值的时刻。
- 级别加离散。在此情况下，离散超过 dK 输入参数判定的边界数值，且 XCCX 振荡器处于超卖或超买区域时，信号出现。
- 顺势级别加离散。此算法与之前类似, 但仅在超买区域考虑上行趋势, 以及仅在超卖区域考虑下行趋势。
- 逆势级别加离散。最后的算法与第三种类似, 但仅在超买区域考虑下行趋势, 以及仅在超卖区域考虑上行趋势。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。
此指标需要编译的指标文件 XCCX_StDev.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. XCCX_StDev_Signal 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12826
