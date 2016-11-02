無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XXRSX_StDev_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
olegok83
XXRSX_StDev指標値に基づいたセマフォシグナル指標
input Applied_Mode Mode=Mode_LevelsStDev_On; // アルゴリズムバリアント
Mode入力パラメータの値に応じて、指標は信号を決定するための5の方法のいずれかを使用します。
- レベルのみ。指標は、元のXXRSXオシレータがいつUpLevel及びDnLevel 入力パラメータで指定された買われ/売られ過ぎの領域に入ったかを決定します。
- 偏差のみ。指標は、偏差がdK入力パラメータによって決定された境界値を超えた瞬間を捕えます。
- レベルと偏差。この場合、シグナルは偏差がdK入力パラメータによって決定された境界値を超え、XXRSXオシレータは買われ/売られ過ぎの領域にあるときに表示されます。
- トレンドに沿ったレベルと偏差。このアルゴリズムは前のものに似ていますが、買われ過ぎの領域では上昇トレンドシグナル、売られ過ぎの領域では下降トレンドシグナルのみが考慮されます。
- トレンドに反するレベルと偏差。最後のアルゴリズムは3番目のアルゴリズムに似ていますが、買われ過ぎの領域では下降トレンドシグナル、売られ過ぎの領域では上昇トレンドシグナルのみが考慮されます。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標はコンパイルされたXXRSX_StDev..ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 XXRSX_StDev_Signal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12829
