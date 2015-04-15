Ставь лайки и следи за новостями
XCCX_StDev_Signal - индикатор для MetaTrader 5
- 2096
Реальный автор:
olegok83
Семафорный сигнальный индикатор с использованием значений индикатора XCCX_StDev.
input Applied_Mode Mode=Mode_LevelsStDev_On; // Вариант алгоритма
В зависимости от значения входного параметра индикатора Mode возможны 5 вариантов определения сигналов индикатора:
- Только уровни. Индикатор определяет заход исходного осциллятора XCCX в зоны перекупленности или перепроданности, определяемые входными параметрами индикатора UpLevel и DnLevel;
- Только отклонение. Индикатор фиксирует моменты, когда отклонение выходит за границы значений, определяемых входным параметром индикатора dK;
- Уровни плюс отклонение. В этом случае сигналы возникают, когда отклонение выходит за границы значений, определяемых входным параметром индикатора dK и осциллятор XCCX находится в области перепроданности или перекупленности;
- Уровни плюс отклонение по тренду. Этот алгоритм аналогичен предыдущему, но в зоне перекупленности осциллятора учитываются только сигналы роста, а в зоне перепроданности только сигналы падения;
- Уровни плюс отклонение против тренда. В последнем алгоритме все аналогично третьему алгоритму, но в зоне перекупленности осциллятора учитываются только сигналы падения, а в зоне перепроданности только сигналы роста.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора XCCX_StDev.mq5.
Рис.1. Индикатор XCCX_StDev_Signal
Индикатор ColorJFatl с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.XXRSX_StDev
Индикатор XXRSX с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Индикатор HullTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора HullTrendSign.LaguerreCandle
Индикатор Laguerre в свечном виде.