Реальный автор:

olegok83

Семафорный сигнальный индикатор с использованием значений индикатора XCCX_StDev.

input Applied_Mode Mode=Mode_LevelsStDev_On;

В зависимости от значения входного параметра индикатора Mode возможны 5 вариантов определения сигналов индикатора:

Только уровни. Индикатор определяет заход исходного осциллятора XCCX в зоны перекупленности или перепроданности, определяемые входными параметрами индикатора UpLevel и DnLevel; Только отклонение. Индикатор фиксирует моменты, когда отклонение выходит за границы значений, определяемых входным параметром индикатора dK; Уровни плюс отклонение. В этом случае сигналы возникают, когда отклонение выходит за границы значений, определяемых входным параметром индикатора dK и осциллятор XCCX находится в области перепроданности или перекупленности; Уровни плюс отклонение по тренду. Этот алгоритм аналогичен предыдущему, но в зоне перекупленности осциллятора учитываются только сигналы роста, а в зоне перепроданности только сигналы падения; Уровни плюс отклонение против тренда. В последнем алгоритме все аналогично третьему алгоритму, но в зоне перекупленности осциллятора учитываются только сигналы падения, а в зоне перепроданности только сигналы роста.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора XCCX_StDev.mq5.

Рис.1. Индикатор XCCX_StDev_Signal