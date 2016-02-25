コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AdaptiveRVI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
784
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む AdaptiveRVI インディケータです。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータチャート期間（時間枠）

このインディケータは AdaptiveRVI.mq5 および CyclePeriod.mq5 インディケータファイルを必要とします。これらを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図１AdaptiveRVI_HTF および AdaptiveRVI_Cloud_HTF インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12704

