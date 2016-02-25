無料でロボットをダウンロードする方法を見る
AdaptiveRVISign - MetaTrader 5のためのインディケータ
オリジナル著者：
Witold Wozniak
内容
AdaptiveRVI オシレータのメインラインとシグナルラインのクロスオーバーに基づいたセマフォシグナルインディケータ
このインディケータは CyclePeriod.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図１AdaptiveRVISign インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12706
AdaptiveRVI_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む AdaptiveRVI インディケータNRatio_HTF_Signal
NRatio_HTF_Signal インディケータは NRatioSign インディケータに基づいてトレンドの方向とシグナルを表示します。
FiboBands_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む FiboBands インディケータExp_ForexProfitBoost_2nb
ForexProfitBoost_2nb インディケータを使ったトレーディングシステム