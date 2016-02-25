コードベースセクション
AdaptiveRVISign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
AdaptiveRVI オシレータのメインラインとシグナルラインのクロスオーバーに基づいたセマフォシグナルインディケータ

このインディケータは CyclePeriod.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図１AdaptiveRVISign インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12706

