オリジナル著者：

Witold Wozniak

内容

AdaptiveRVI オシレータのメインラインとシグナルラインのクロスオーバーに基づいたセマフォシグナルインディケータ

このインディケータは CyclePeriod.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図１AdaptiveRVISign インディケータ